Лондон, , 03:05 — REGNUM Власти Великобритании планируют завершить вакцинацию взрослого населения от COVID-19 в конце июля этого года, заявил 20 февраля премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Об этом сообщает агентство Reuters.

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«Мы будем стремиться к тому, чтобы завершить вакцинацию взрослых к концу июля, стараясь помочь в первую очередь наиболее уязвимым (категориям населения — ред.)», — сказал глава британского правительства.

К этой категории, по информации агентства, относятся подданные моложе 50 лет. Лица старше этого возраста включены в приоритетную группу — власти Великобритании планируют вакцинировать их до 15 апреля.

Ранее замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Надим Захави сообщал, что 15 млн подданных королевства уже получили первую дозу вакцины против COVID-19.

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