Новый Орлеан, США, , 03:00 — REGNUM По меньшей мере три человека погибли и еще двое пострадали в результате перестрелки в городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана. Об этом 20 февраля сообщается на странице в Twitter полиции округа Джефферсон Пэриш.

Раненые доставлены в больницу. Медики оценивают их состояние как стабильное. Инцидент произошел в оружейном магазине, где подозреваемый убил двоих человек. Его застрелили после того, как он вышел из здания.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в результате стрельбы в клинике города Баффало в американском штате Миннесота пострадали пять человек.

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