Красноярск, , 03:00 — REGNUM В воскресенье, 21 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой кратковременный снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −17… −15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:45 на Театральной площади было — 21 °C.

Ночью с 21 на 22 февраля ожидается до −21… −19 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 746 мм рт. ст.

В понедельник, 22 февраля, в Красноярске до −12… −10 °C днём и −24… −17 °C ночью, облачно, временами небольшой снег.

Во вторник, 23 февраля, в Красноярске ожидается до −17… −13 °C. Ночью — до −29… −26 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 21 февраля в центральных районах Красноярского края ожидается морозная погода, температура воздуха ночью местами −32… −30 °C, на севере до −40… −38 °C.