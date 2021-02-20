Вашингтон, 21 февраля, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп выступит на конференции консерваторов-республиканцев в городе Орландо (штат Флорида), передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его данным, выступление намечено на 28 февраля. Трамп расскажет о будущем Республиканской партии США и роли консервативного движения в нем. Источник добавил, что бывший глава Белого дома раскритикует миграционную политику действующего президента США Джо Байдена. Отмечается, что это будет первое выступление Трампа с момента ухода с поста главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп отказался возвращаться в социальную сеть Twitter. По его словам, лучшим решением было бы создание альтернативной платформы, которой смогут пользоваться его сторонники без ущемления их свободы слова.