Вашингтон, , 02:49 — REGNUM Экономия расходов на защиту газовых электростанций от наступления холодов привела к энергетическому кризису в штате Техас. Об этом 20 февраля заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в эфире телеканала CNN.

По мнению миллиардера, регион не был готов к таким морозам и объекты начали выходить из строя. Гейтс отметил, что аналогичные станции, которые находятся на территории штата Аляска, работают исправно.

Основатель Microsoft раскритиковал заявление губернатора Техаса Грэгга Эббота о том, что причиной сложившейся ситуации является ненадежность электростанций с альтернативными источниками энергии. По словам Гейтса, подобные выводы можно будет делать «через 20 лет», когда доля возобновляемых источников в энергетике не будет настолько мизерной, как в настоящий момент.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля советница президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила, что инфраструктура и электросети американских штатов оказались не готовы к наступлению аномальных холодов и снегопадов. В штате Техас из-за непогоды миллионы людей оставались без света несколько дней.

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