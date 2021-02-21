Мадрид, , 02:37 — REGNUM Национальная полиция Испании пресекла деятельность банды, которая занималась доставкой и сексуальной эксплуатацией женщин из России, сообщили 20 февраля в пресс-службе ведомства.

Расследование, в котором участвовала Европейская полицейская организация (Europol), началось после обращения в полицию одной из жертв группировки. Выяснилось, что женщин приглашали в Испанию, обещая им легальную работу, но после приезда принуждали заниматься проституцией.

Всего в Испании задержали 17 человек. В полицейской операции участвовали сотни человек. Правоохранители изъяли у бандитов два автомобиля, €16 тыс. наличными, телефоны, компьютеры, драгоценности и поддельные документы. В настоящее время ведётся расследование.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании банда шантажировала граждан РФ «возбуждением дел»