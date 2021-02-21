Нью-Йорк, США, , 02:20 — REGNUM Социальная сеть Twitter стала скучной, и миллионы людей покидают её, заявил 20 февраля бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax TV.

«Миллионы людей покидают её. Они уходят, потому что она уже не та, я могу это понять», — сказал он, добавив, что не собирается туда возвращаться.

Трамп подчеркнул также, что руководство Twitter унижало его и соратников, регулярно помечая публикации «разными флажками». Лучшей альтернативой он назвал создание отдельной платформы, которой смогут пользоваться он сам и его сторонники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в январе 2021 года в Twitter бессрочно заблокировали аккаунт Трампа, имевший более 88 млн подписчиков. Скандал произошёл на фоне сообщений о фальсификациях на президентских выборах, победителем которых был провозглашен демократ Джо Байден.

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