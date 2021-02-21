Тунис, , 02:20 — REGNUM В Тунисе зафиксирован первый случай смерти от нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Tunis Afrique Presse.

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Сообщается, что заболевания скончался пожилой мужчина. Незадолго до смерти у него выявили новую разновидность коронавируса.

«Пока мы не можем утверждать, что именно новый штамм привел к смерти», — заявил представитель тунисского научного комитета по борьбе с COVID-19.

Также эту разновидность инфекции выявили у 17-летнего подростка в провинции Маннуба. Отмечается, что пациента не наблюдается симптомов заболевания. Представитель комитета добавил, что новый штамм SARS-CoV-2 на территории Туниса был выявлен на второй неделе февраля.