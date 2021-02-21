Новый Орлеан, США, , 02:12 — REGNUM Несколько человек стали жертвами стрельбы, произошедшей в оружейном магазине в городе Новом Орлеане в американском штате Луизиана. Об этом 20 февраля передает телеканал Fox News.

На место прибыли полицейские. Данные о количестве погибших и причинах происшествия не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в результате стрельбы в районе автовокзала американского города Филадельфия в штате Пенсильвания пострадали семь человек.

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