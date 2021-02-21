Белград, , 01:58 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 20 февраля встретился с патриархом Сербским Порфирием после его посвящения в соборной церкви в Белграде. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«С недавно избранным патриархом Сербским Порфирим, хранителем сербского единства и достойным преемником Святого Саввы», — написал Вучич в своем аккаунте в социальной сети.

Патриарх сербской Порфирий прошёл обряд посвящения 19 февраля в Святейшем троне архиепископа Печского, митрополита белградско-карловацкого и патриарха сербского.