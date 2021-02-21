Киев, 21 февраля 2021, 01:53 — REGNUM Киевские власти распространили новый пакет санкций против сети магазинов «Спортмастер», зарегистрированной в Сингапуре, и восемнадцати российских компаний. Указы о введении ограничении 20 февраля подписал президент Украины Владимир Зеленский.
В санкционный список вошли предприятия: «НЗНП Менеджмент», «Новошахтинский завод нефтепродуктов», «Фармацевт плюс», «Дон Экспорт», «ИСС-Софт», «ИндаСофт», «Роузвуд Шиппинг», «Донские Угли», «БИОТЭК», «Гемодженикс», «Медоборудование», «Тосол-Синтез трейдинг», а также Севастопольский государственный университет.
Компаниям на три года запретили осуществлять торговые операции, перевозки на территории Украины, вывод капиталов из страны.
Санкции введены по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Украинские СМИ ранее сообщали, что перечисленные компании, по мнению киевских политиков, могут быть причастны к «финансированию терроризма», то есть к любой оппозиционной деятельности, связанной с Россией.
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