Любляна, , 01:54 — REGNUM В Словении нет цензуры или правительственных нападок на журналистов, напротив, в стране доминируют «антиправительственные» средства массовой информации, принадлежащие магнатам и контролируемые левыми партиями, заявили 20 февраля в словенском правительстве. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Немецкая газета опубликовала критическую статью о степени свободы средств массовой информации в Словении, особенно в связи с репортажем на Брюссельском портале Politico. Журналист Лилли Байер рассказала в своем заявлении о словесных угрозах журналистам и давлении на средства массовой информации правительством Янезом Яншой, которые приводят к «самоцензуре».

Янша ответил, что это была «упорядоченная ложь», что журналист цитировал анонимные ненадежные источники, отбрасывая ответы и объяснения, которые она получила от правительства, и что это был предвзятый отчет.

В опровержении словенского правительства после того, как эти утверждения были переданы и немецкой газете, говорится, что для самоцензуры журналистов в Словении нет никаких доказательств.