Сейлем, США, , 01:40 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 зарегистрированы у западного побережья США в 281 км к западу от города Бандон в штате Орегон. Об этом 20 февраля сообщила на своем сайте Геологическая служба страны.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в 11 км к северо-востоку от города Хатинохе в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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