Подгорица, , 01:46 — REGNUM Введением первой дозы вакцины «Спутник V» постояльцам и сотрудникам в домах престарелых 20 февраля в Черногории началась вакцинация российской вакциной, пожертвованной этой стране Сербией. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

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Было привито 79 постояльцев и сотрудников в доме престарелых в Рисане.

«Я считаю, что это начало успешной борьбы с этим вирусом, и мы, наконец, выйдем из карантина, в котором мы находимся почти год. Мой посыл состоит в том, что вакцина, помимо ношения масок и соблюдения дистанции, является единственным шансом победить коронавирус», — отметил доктор Попович из божницы в Загребе.

Согласно стратегии вакцинации, на первом этапе прививаться будут постояльцы и персонал дома престарелых, а также работники здравоохранения и эпидемиологи.