Багдад, , 01:34 — REGNUM Шестеро террористов из группировки «Исламское Государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы в различных районах Ирака 20 февраля, сообщает пресс-служба иракских вооруженных сил.

Сообщается, что двое лидеров местной террористической ячейки были ликвидированы в 30 километрах к северу от Багдада. Также в этом районе произошло столкновение с боевиками, в результате которого трое террористов были убиты. Шестого исламиста ликвидировали в 165 километрах к северо-востоку от иракской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля военная база в иракском городе Балад попала под ракетный обстрел. По предварительным данным, пострадал один человек. Уточнялось, что три ракеты попали по базе ВВС.