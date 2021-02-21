Сараево, , 01:29 — REGNUM Заместитель председателя Совета министров и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович 20 февраля побеседовала по телефону с бывшим директором ЦРУ генералом Дэвидом Петреусом. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Туркович и Петреус обсудили приоритеты и стратегические обязательства новой администрации США и позицию Боснии и Герцеговины в контексте внешнеполитической деятельности Соединенных Штатов.

Речь также шла о поддержке евроатлантической интеграции Боснии и Герцеговины со стороны США, а также о возможных новых инвестициях США в Боснии и Герцеговине и регионе. Было отмечено, что с приходом новой администрации США, возглавляемой президентом Байденом, возрос интерес США к региону.