Денвер, США, , 01:28 — REGNUM Фрагмент обшивки авиалайнера упал на задний двор жилого дома в городе Брумфилд в американском штате Колорадо, 20 февраля передает телеканал MSNBC.

Сам самолет аварийно приземлился в международном аэропорту города Денвер после того, как у него возникли неполадки с двигателем. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля во время совершения учебного полета недалеко от аэропорта в американском штате Алабама разбился учебный самолет ВВС США Т-38. В результате происшествия погибли оба пилота воздушного судна.

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