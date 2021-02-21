Москва, , 01:27 — REGNUM Более ста граждан России находятся в американских тюрьмах, сообщил 20 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Перечисляя проблемы, накопившиеся в российско-американских отношениях, он отметил, что обвинения из Вашингтона в кибератаках, вмешательстве в выборы, угрозы введения новых санкций — лишь малая часть из того, что можно назвать.

«Более ста российских граждан сидят в американских тюрьмах, у нас отобрали собственность — закрыли генеральное консульство в Сан-Франциско, в Сиэтле <…> На том побережье (на западе США — ред.) живут миллионы российских граждан, и мы очень переживаем, потому что из-за пандемии не можем оказать помощь нашим гражданам, а передвижение ограничено», — сказал Антонов.

Ранее о ключевых проблемах в российско-американских отношениях журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, президент США Джо Байден больше всего «обеспокоен вмешательством в выборы, хакерством, выплатами за атаки на американских военных в Афганистане».

Читайте также: Псаки назвала проблемные вопросы в отношениях США и России

Читайте ранее в этом сюжете: Посол России в США привился от COVID-19 вакциной Moderna