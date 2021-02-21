Нью-Дели, , 01:26 — REGNUM Число погибших в результате падения автобуса с моста в штате Мадхья-Прадеш в Индии выросло до 54 человек, сообщает пресс-служба местных властей.

Сообщается, что пятидневная поисково-спасательная операция завершилась после того, как с места происшествия извлекли тело последнего погибшего. Его обнаружили в 30 километров от места падения автобуса в канал. Отмечается, что семь человек смогли спастись.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля пассажирский автобус у села Патна сорвался с моста и упал в канал. По первым данным, погибли 40 человек. Также шесть человек смогли спастись. По факту ДТП проводится расследование.

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