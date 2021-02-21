Рамалла , , 01:13 — REGNUM Указ, предписывающий освободить из палестинских тюрем всех политических заключенных, издал президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом 20 февраля сообщило агентство Maan.

Документ стал частью кампании об усилении гражданских свобод в стране и был предусмотрен итогами межпалестинских переговоров, прошедших в Египте в начале февраля.

Решение об освобождении политзаключенных принято в преддверии парламентских и президентских выборов в Палестине, провидение которых назначено соответственно на май и июль этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля министерство иностранных дел РФ выступило за скорейшее преодоление политического раскола в Палестине, комментируя итоги межпалестинской встречи в Каире, проведенной с 8 по10 февраля под эгидой египетского президента Абдул-Фаттаха Ас-Сиси.

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