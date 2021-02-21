Анкара, , 01:31 — REGNUM Всемирный экономический форум 20 февраля обьявил результаты исследования 74 крупнейших экономик мира, где граждане больше всего используют криптовалюты.

Согласно исследованию, Нигерия с показателем в 33% заняла первое место, Вьетнам — второе место (21%), Филиппины — 3-е (20%). Турция заняла 4-е место в мире и первое место в Европе с показателем в 16%. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Криптовалюты стали широко применять в мире, особенно в Африке и Азии. Их популярность растет с каждым днем.

Однако в странах Центральной Европы и Великобритании криптовалюты не пользуются большим спросом. Лишь в Швейцарии и Греции проживает значительное число обладателей такой валюты — 11%.