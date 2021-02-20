Женева, Швейцария, 21 февраля, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила и изучает данные из России о первом случае заболевания новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8), сообщил 20 февраля журналистам официальный представитель организации Тарик Яшаревич.

Франциско Гойя. Мёртвые птицы. 1810-1812

По его словам, Россия уведомила ВОЗ через механизм международных медико-санитарных правил. В соответствии с полученной информацией, у заразившихся вирусной инфекцией отсутствовали явные симптомы и не подтверждалась передача от человека человеку.

«Это будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение», — сказал Яшаревич.

Представитель ВОЗ добавил, что для получения дополнительной информации по этому инциденту налажен контакт с российскими властями.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвердились первые в мире случаи заражения человека новым штаммом птичьего гриппа.

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