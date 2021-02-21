Подгорица, , 01:13 — REGNUM Если бы не инициатива и одобрение президента Сербии, Черногория не получила бы ни одной дозы вакцины и не смогла бы начать вакцинацию, заявил на пресс-конференции 20 февраля председатель оппозиционной партии «Новая сербская демократия» Андрия Мандич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

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Мандич указал, что Черногория начинает вакцинацию своих граждан, и что эта новость касается конкретного решения вопроса эпидемии, и благодаря которой Черногория догонит Европу и мир.

«Независимо от вклада и чьей была наибольшая доля в оказании этой ценной помощи. И вместо того, чтобы быть в таком духе и в соответствии с ожиданиями граждан вести конструктивные стратегические дебаты о поиске наилучших решений, государственная служба начинает контрпродуктивные споры вокруг закупок вакцин. Торгуются своими добрыми поступками и оскорбляют те, кто поблагодарил и премьер-министра Брнабич», — подчеркнул Мандич.