Бразилиа, , 00:43 — REGNUM Правительство Бразилии одобрило покупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» без конкурсной процедуры. Об этом говорится в опубликованном 20 февраля постановлении органа исполнительной власти.

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Из документа следует, что на покупку вакцины бразильское министерство здравоохранения получит 693,6 млн реалов (около 9,5 млрд рублей), а единственным поставщиком выступит компания União Química Farmacêutica Nacional — местный производитель, получивший соответствующее разрешение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Такое же постановление правительство Бразилии приняло в отношении вакцины Covaxin, разработанной индийской компанией Bharat Biotech.

Ранее о производстве российской вакцины «Спутник V» в других странах сообщал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, контракты на выпуск препарата подписаны с 15 производителями из десяти стран.

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