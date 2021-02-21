Владикавказ, , 00:39 — REGNUM Движение грузовых автомобилей по дороге А-161 Владикавказ — Нижний Ларс — границы с Грузией приостановлено с 20 февраля, сообщает пресс-служба Росавтодора.

«Причина: ухудшение погодных условий на территории Грузии», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ранее проезд был закрыт и для легковых автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Грузия из-за непогоды закрыла два участка трассы Мцхета — Степанцминда — Ларс, идущей к границе с Россией. Ограничения были введены из-за сильного снегопада и высокого уровня опасности схода снежных лавин. С российской стороны дорога до Грузии была закрыта еще 15 февраля.

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