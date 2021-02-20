Вашингтон, , 23:45 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» принял на своем льду «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

В составе «рейнджеров» голами отличились Крис Крайдер, Алексис Лафренье, Райан Строум и Мика Зибанежад. Первый номер драфта НХЛ-2020 Лафренье забросил свою вторую шайбу в сезоне. Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Единственную шайбу «Вашингтона» в этом матче забросил российский защитник Дмитрий Орлов.

25-летний вратарь нью-морской команды Игорь Шестеркин смог отразить 26 из 27 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» занимает шестую стрчоку в Восточном дивизионе, набрав 15 очков в 16 матчах чемпионата.