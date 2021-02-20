Магнитогорск, Челябинская область, , 23:32 — REGNUM Житель города Магнитогорска (Челябинская область) задержан после инцидента в супермаркете, сообщили 20 февраля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошёл вечером накануне, 19 февраля, в Магнитогорске. Во вневедомственную охрану Росгвардии поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта — супермаркета на проспекте Ленина.

Охранник магазина сообщил прибывшим росгвардейцам, что мужчина украл 16 упаковок зубной пасты «R.O.C.S» в торговом зале. Сумма ущерба — порядка трёх тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан, у него изъяли и возвратили магазину похищенный товар. Росгвардейцы установили личность злоумышленника, который оказался 27-летним жителем Магнитогорска.

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