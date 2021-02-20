Анкара, , 23:24 — REGNUM Большой десантный корабль (БДК) российского Черноморского флота «Новочеркасск» вошел в Средиземное море, сообщают 20 февраля турецкие интернет-порталы, публикующие фото и видео прохождения кораблей и судов через пролив Босфор.

По их утверждению, БДК «Новочеркасск» идет в сирийский порт Тартус, в базу ВМФ России в Средиземном море.

Отмечено, что осадка корабля свидетельствует о том, что он сильно нагружен.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Средиземное море прошел российский БДК «Саратов». Напомним, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России осуществляют доставку грузов в Сирию для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим, базы материально-технического обеспечения флота в Тартусе и сирийских правительственных войск.

Читайте ранее в этом сюжете: Центральный военно-морской музей присоединит музей Северного флота