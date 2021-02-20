Москва, , 23:17 — REGNUM Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал итоги матча 1/8 финала Кубка России между столичными «Спартаком» и «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «милиционеров».

«Я посмотрел составы команд и очень удивился. У «Спартака» вышел основной состав, все играли: Ларрсон, Зобнин, Джикия. А у «Динамо» я смог узнать только 3−4 фамилии.

Возможно, «Спартак» сейчас находится в некотором кризисе. Вылет из Кубка, непонятная трансферная политика, странные заявления тренера. Тедеско пришел со скандалом и, видимо, с ним и уйдет. До сих пор не понимаю, зачем Тедеско остается. Ну ушел бы и ушел, ничего страшного бы не случилось, но нет, остался же, работает как-то, еще и зарплату получает

Плохо, что «Спартак» вылетел из Кубка, хотя"Зенит» тоже вылетел, проиграв дома тульскому"Арсеналу», причем пропустив два гола при своих трибунах. «Спартак» хотя бы в гостях проиграл», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».