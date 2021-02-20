Валенсия, Испания, , 23:11 — REGNUM «Валенсия» принял на своем поле «Сельту» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе «летучих мышей» отличились нападающие Ману Вальехо и Кевин Гамейро. Примечательно, что оба мяча были забиты в дополнительные минуты встречи. Вальехо открыл счет на 94-й минуте, а итоговый счет был установлен на 98-й.

«Сельта» занимает десятое место в чемпионате, набрав 29 очков после 24 туров. «Валенсия» идет двумя строчками ниже с 27 очками на счету.