Донецк, , 23:10 — REGNUM Прямой диалог украинских властей с республиками Донбасса дал бы возможность остановить войну, но Киев сознательно не делает этого шага, сообщает 20 февраля МИД ДНР.

Комментируя заявление главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кравчука, назвавшего Россию стороной конфликта в Донбассе, полпред ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова заявила:

«Беспочвенные попытки не признавать республики [Донбасса] как сторону конфликта стали излюбленной фальшивой картой, которую Киев пытается разыгрывать при любой возможности. Если бы украинские переговорщики пошли на прямой диалог с республиками, конфликт мог бы быть давным-давно урегулирован».

Однако, как отмечает глава МИД ДНР, Киеву «выгоднее продолжение мнимой «войны с Россией». Между тем с начала войны в Донбассе Киев не смог продемонстрировать ни одного документа, обозначающего РФ стороной конфликта.

Никонорова отметила, что Донбасс всё-таки предпринимает усилия для мирного разрешения конфликта. Этому Донбасс посвятил научно-практический форум, приуроченный к годовщине Минских соглашений. Кравчук отверг эту идею, а прошедшую недавно научную конференцию «Русский Донбасс» называет «нарушением Минских соглашений».

Никонорова «Из этого мы делаем вывод, что, скорее всего, Кравчук думает, что нашёл удобный повод объявить о выходе Украины из Минского процесса. Но на самом деле повод — организованная нами научная конференция — смехотворный».

Донецкий дипломат пояснила, что Донбасс, согласно Минским соглашениям, имеет право на трансграничное сотрудничество с Россией. Она от лица Донбасса призвала Киев не упускать шанс наладить диалог.

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Напомним, 18 февраля «24 канал» процитировал Кравчука, который заявил, что Украина должна «действовать активно, системно и не давая никакой возможности, шанса нашим оппонентам, России, думать, что Украина поступится национальными стратегическими интересами».

«они ведут против Украины реальную войну, нарушают договорённости о всеобъемлющей тишине» , а не «провоцируют» . Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют, действуем жёстко там, где нужно и гибко там, где нужно». Кравчук «Мы должны говорить, а не. Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют, действуем жёстко там, где нужно и гибко там, где нужно».

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