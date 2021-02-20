Донецк, 20 февраля 2021, 23:10 — REGNUM Прямой диалог украинских властей с республиками Донбасса дал бы возможность остановить войну, но Киев сознательно не делает этого шага, сообщает 20 февраля МИД ДНР.
Комментируя заявление главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кравчука, назвавшего Россию стороной конфликта в Донбассе, полпред ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова заявила:
Однако, как отмечает глава МИД ДНР, Киеву «выгоднее продолжение мнимой «войны с Россией». Между тем с начала войны в Донбассе Киев не смог продемонстрировать ни одного документа, обозначающего РФ стороной конфликта.
Никонорова отметила, что Донбасс всё-таки предпринимает усилия для мирного разрешения конфликта. Этому Донбасс посвятил научно-практический форум, приуроченный к годовщине Минских соглашений. Кравчук отверг эту идею, а прошедшую недавно научную конференцию «Русский Донбасс» называет «нарушением Минских соглашений».
Донецкий дипломат пояснила, что Донбасс, согласно Минским соглашениям, имеет право на трансграничное сотрудничество с Россией. Она от лица Донбасса призвала Киев не упускать шанс наладить диалог.
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Напомним, 18 февраля «24 канал» процитировал Кравчука, который заявил, что Украина должна «действовать активно, системно и не давая никакой возможности, шанса нашим оппонентам, России, думать, что Украина поступится национальными стратегическими интересами».
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