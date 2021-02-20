Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Не менее 58 человек погибли в США из-за аномальных холодов и снегопадов, сообщает 20 февраля газета New York Times.

При этом издание отмечает, что количество жертв «может быть намного больше». Сейчас в статистику включают тех кто погиб от переохлаждения или отравился угарным газом, пытаясь согреться, а также утонувших и погибших при пожаре.

Большинство жертв приходится на штат Техас.

Кроме того, на сегодняшний день известно, что в этом штате более 260 тыс. человек остаются без электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент США Джо Байден официально объявил ситуацию в Техасе стихийным бедствием.

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