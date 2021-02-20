20 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

В России заканчивается пятая неделя вакцинирования населения от коронавирусной инфекции. Очевидно, что главным сдерживающим фактором для вакцинирования в российских регионах становится нехватка самих вакцин

Кирилл Зотов, , 23:51 — REGNUM В России заканчивается пятая неделя вакцинирования населения от коронавирусной инфекции. Точное число привитых граждан властями не раскрывается, но уже очевидно, что оно превысило 3,5 млн человек. Регионы заверяют, что готовы увеличить темпы вакцинации, которую они хотят завершить в ближайшие месяцы. Между тем ситуация отличается от субъекта к субъекту и во многом зависит от проводимой властями информационной работы, имеющихся медицинских мощностей, сложности эпидемиологической ситуации и других факторов. Ускорить процесс должно внедрение второй российской вакцины — «Эпиваккороны». Но помимо организационных сложностей вакцинирования власти до сих пор сталкиваются и с большим числом скептиков, сомневающихся в целесообразности прививок.

Вакцинация от коронавируса. Московская область Mz.mosreg.ru

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Информационная политика даёт сбои?

Власти в России заинтересованы в том, чтобы вакцинация шла полным ходом. С этой целью принимается ряд мер, в том числе связанных с облегчением требований предъявляемых к хранению вакцины. Но жалобы людей на невозможность привиться, особенно в регионах, сохраняются. Пока, по неофициальным данным, Россия находится на 9 месте в мире по числу вакцинированных, но в разрезе сделавших прививку на 100 человек населения ситуация значительно хуже — наша страна только в пятом десятке. Эксперты связывают это не столько с неудачной информационной политикой, к ней как раз нет серьёзных претензий, сколько с общим недоверием людей к предлагаемой процедуре.

Вакцина от коронавируса Gov39.ru

Так, политолог Алина Жестовская рассказывает:

«В регионах ответственным за информационную политику до сих пор не удается победить предрассудки, сформировавшиеся вокруг новой вакцины, убедить население в ее безопасности и эффективности. Параллельно с тем сама процедура повсеместно достаточно затруднительна. Нужно записываться, приходить в медучреждение в рабочее время и т. д. Я сужу по своей семье. Мы, проживающие в столице, привились в пункте, расположенном в торговом центре. В выходной, поздним вечером, между делом, по паспорту. Мои родители в регионе записались через госуслуги больше месяца назад и до сих пор препарат не получили».

С обычной человеческой осторожностью связывает относительно небольшое число привившихся в России и руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов:

«В среднем россияне, конечно, не слишком торопятся прививаться. В основном это связано с относительно коротким периодом времени, в течение которого вакцина была разработана и протестирована. Поэтому сейчас привито чуть более 2% населения страны. Не думаю, что здесь как-то неправильно велась информационная политика. Напротив, призывы о необходимости прививки звучали и звучат, что называется, «из каждого утюга». Дело просто в обычной человеческой осторожности. При этом полагаю, что вскоре темпы вакцинации значительно ускорятся — как только на примере уже привившихся от коронавируса люди увидят, что им нечего опасаться».

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков отмечает, что число скептиков велико даже среди тех, кто поддерживает российскую власть:

«По данным исследования «Левада-центра», среди опрошенных, одобряющих деятельность Владимира Путина, 50% были согласны сделать прививку от коронавирусной инфекции, однако 46% не были готовы к такому шагу. Тем не менее среди сторонников оппозиции процент людей, не согласных проходить такую процедуру, ожидаемо был заметно выше (77%). По данным опроса ВЦИОМ, проходившего 11 и 19 декабря 2020 года, наибольшая доля респондентов, скорее или точно не собиравшихся делать эту прививку (70%), была зафиксирована в возрастной группе 25−34 лет, а как известно, среди людей этого возраста и уровень скептического отношения к властям достаточно высок.

Скорее всего, главную роль в снижении недоверия к вакцинации сыграют не специальные информационные кампании, а просто инерция. Если человек будет видеть, что все больше его знакомых сделали прививки без явных негативных последствий, то будет снижаться и его недоверие к соответствующей вакцине. Тем не менее определенная доля радикальных скептиков все равно останется и выше она будет, скорее всего, среди сторонников оппозиции, которые, как правило, больше доверяют негативной информации о мероприятиях и инициативах, активно продвигаемых властями».

Среди регионов равенства нет

Лидером по вакцинации среди российских субъектов на сегодняшний день по-прежнему является Москва (500 тыс. человек). Значительно отстали Московская область (200 тыс. человек) и Санкт-Петербург (168 тыс. человек). В этих субъектах наблюдалась наиболее тяжёлая ситуация по числу заразившихся, но вместе с тем здесь хорошо развита система здравоохранения, что позволяет оперативно проводить необходимые медицинские мероприятия. Из регионов ПФО в числе ведущих субъектов Нижегородская область (50 тыс. привитых), Татария (48 тыс. человек), Саратовская область (44 тыс. человек) и Башкирия (42,5 тыс. человек). Но в той же Башкирии власти отмечают, что могут существенно увеличить темпы вакцинации, если федеральный центр увеличит объёмы поставляемой вакцины. На нехватку медицинского материала жалуются и некоторые другие регионы.

Алина Жестовская замечает, что столичный опыт с размещением прививочных пунктов в торгово-развлекательных комплексах переняли Чувашия и Саратовская область.

«На остальных территориях наблюдаются электронные очереди, сам факт существования которых очень демотивирует население. В ряде территорий медики жалуются, что приглашенные на прививку граждане просто не приходят в назначенный час, либо игнорируют постановку второго компонента вакцины», — отмечает она.

Олег Иванов подчёркивает, что большую роль по стимулированию вакцинации могут сыграть личные примеры высокопоставленных чиновников:

«Тот же Сергей Собянин (мэр Москвы) привился еще в сентябре прошлого года, Андрей Воробьев (губернатор Московской области) — в октябре. Личный пример глав регионов очень важен в целях пропаганды вакцинации».

Вакцинация от коронавируса. Москва Mos.ru

Михаил Нейжмаков считает, что серьёзных скандалов с федеральным резонансом в регионах ПФО не было, если не считать отдельных сопутствующих тем, например, в связи с идеей введения «антиковидных паспортов», которая обсуждалась в Башкирии в январе.

«В Саратовской области кратковременный ажиотаж вызвал комментарий женщины, что ее супруг получил извещение о сделанной прививке, хотя, по ее словам, вакцинацию не проходил (впоследствии мужчина подтвердил, что все-таки делал прививку). В целом же, чем более урбанизирован регион, чем выше к нему внимание федеральных СМИ и чем острее там политические конфликты, тем больше вероятности, что и различные негативные сюжеты, прямо или косвенно связанные с вакцинацией, будут получать там больший резонанс», — отмечает эксперт.

Очевидно, что главным сдерживающим фактором для вакцинирования в российских регионах становится нехватка самих вакцин. С выходом в массовое использование вакцины «Эпиваккорона» проблема может быть в существенной степени решена. Но если что-то опять пойдёт не так, главам субъектов уже будет сложно переложить ответственность на Центр.