Москва, , 22:53 — REGNUM Герой Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член правления общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов считает, что блогер Алексей Навальный справедливо наказан за свои действия, в частности — оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

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«Я не буду комментировать решение суда. Мне, как депутату Государственной думы, запрещено вмешиваться в следственные действия и в решения суда. Но я могу дать личную моральную оценку действий блогера Алексея Навального. Он точно знал, что он оскорбляет не просто уважаемого человека, ветерана Великой Отечественной войны, Игната Артеменко. Он оскорблял человека, который в 15 неполных лет начал борьбу с врагом, сначала в партизанском отряде, а позже, приписав себе два года, уже служил в рядах Красной Армии. Он имеет ранения, имеет награды за свои подвиги, мужество и героизм», — рассказал Андрей Красов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«У каждого человека есть те ценности, которые еще в детстве им прививали родители. Это любовь к отцу и матери, уважение к старшему поколению, любовь к своему Отечеству, любовь к истории, уважение к государственным символам, трепетное отношение к защитникам Отечества. К таким, как Игнат Артеменко, который вместе со своими соратниками очистил от нацисткой дряни не только нашу страну, но еще принесли свободу и независимость странам Европы. Но Алексей Навальный клеветал не только ни Игната Петровича Артеменко, он клеветал на наших отцов и дедов. Он пытался оклеветать всех тех, кто с фотографиями своих отцов и дедов выходил на улицы своих городов в рядах «Бессмертного полка». По сути, он занимался реабилитацией нацизма. Он оскорблял поколение победителей, называя их непотребными словами. Вне всякого сомнения, мы должны защитить честь и достоинство Игната Артеменко. И сделать так, чтобы подобных Алексею Навальному «моральных уродов» в нашей стране больше не было. И Алексей Навальный, конечно, должен выплатить серьезную денежную компенсацию за клевету», — отметил Андрей Красов.

«А ведь он мог несколько раз извиниться перед Игнатом Артеменко. И до заседания суда, и в ходе го заседания. Но он продолжал осознанно оскорблять ветерана, он делал это совершенно осознанно. Он оскорблял человека, который годится ему в деды, он поступил, как очевидный моральный урод. И за эти поступки, за очевидную реабилитацию нацизма. И Алексей Навальный не просто продемонстрировал свое моральное уродство, оскорбляя людей, которые втрое старше его, которые проливали кровь на полях сражений. Алексей Навальный показал себя, как женщина «с низкой социальной ответственностью». По сути, он защищает интересы своих клиентов, которые проживают за пределами России. Из дипломатов мы видели и на первом суде, и сегодня. Это те государства, которые пытаются переписать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, разрешаю у себя парады нацистов, пытаются поставит в один ряд Советский Союз и нацистскую Германию. Вот, кто клиенты Алексея Навального», — завершил свой комментарий Андрей Красов.