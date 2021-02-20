Москва, , 22:50 — REGNUM Разработчики российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» готовы сотрудничать с компаниями Moderna и Pfizer для повышения эффективности их препаратов. Об этом заявил 20 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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"Мы считаем, что добавление нашего компонента и в вакцину Pfizer, и в другие поможет более эффективно бороться с мутациями», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитриев отметил, что это свидетельствует об открытости российских разработчиков ко всем фармацевтическим компаниям. «Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, в начале февраля в научном журнале Lancet были опубликованы результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V», согласно которым её эффективность составила 91,6%.Тяжёлых побочных эффектов в ходе исследований выявлено не было. При этом препарат показал 100-процентную защиту от тяжёлого и среднего течения COVID-19.

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