Таганрог, Ростовская область, , 22:45 — REGNUM Более 20 человек унесло на отколовшейся льдине в Таганрогский залив, сообщила 20 февраля журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Людей спасли сотрудники МВД и погрануправления ФСБ.

«В дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в районе Пушкинской набережной от береговой линии откололась льдина. В тот момент на ней находилось более двух десятков человек. Возможности выбраться на берег у людей не было», — рассказала Ирина Волк.

Сотрудники транспортной полиции совместно с военнослужащими пограничного управления ФСБ России по Ростовской области спасли людей, выдвинувшись на лед Таганрогского залива, использовав катера на воздушной подушке.

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