Подгорица, , 22:24 — REGNUM Сборная Черногории по водному поло в полуфинале отборочного турнира обыграла сборную Хорватии со счетом 14:12 и получила путевку на олимпийские игры в Токио.

В регулярном сезоне Алекса Укропина, Стефан Видович и Владо Попадич забили по два гола, а Марко Петкович, Александар Ивович, Мирослав Перкович и Владан Спайч забили по одному голу. Пятиочковые были забиты Александром Ивовичем, Стефаном Видовичем, Марко Петковичем и Драшко Бргуляном.

Пока это единственная сборная от Черногории, которая точно едет на Олимпиаду.