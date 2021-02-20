Москва, , 22:24 — REGNUM Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят в северо-восточной части Идлибской зоны деэскалации провокацию с отравляющими веществами, сообщил 20 февраля на брифинге замначальника российского Центра по примирению в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В противогазе Af.mil

По информации российских военных, террористы планируют устроить инсценировку химической атаки со стороны сирийских правительственных сил с демонстрацией «жертв» среди мирного населения.

«Террористы на нескольких грузовиках доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором», — сказал Сытник.

Он уточнил, что «по имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Сирии неизвестные взорвали заминированный автомобиль в людном месте одного из рынков. Погибло не менее трех человек.

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