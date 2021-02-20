Приштина, , 22:21 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 20 февраля заявил, что Европейский союз недвусмысленно называет нормализацию отношений между Косово и Сербией условием для вступления этих стран в альянс.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, европейский посредник подчеркнул, что Вашингтонские соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, подписанные при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа, не повредили процессу диалога между Сербией и Косово, но и не помогли ему.

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В ближайшее время Лайчак намерен вновь нанести визиты в Белград и Приштину. Ожидается, что диалог между сторонами будет возобновлен после формирования нового правительства Косово.

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