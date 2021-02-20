Санкт-Петербург, , 22:06 — REGNUM На фоне снижения количества активно больных COVID-19 и увеличения числа выздоровевших в Петербурге за последние сутки зафиксирован рост обращений за медицинской помощью лиц с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Измерение сатурации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили в субботу, 20 февраля, в Межведомственном городском совете по борьбе с эпидемией, за сутки таких обращений было 1989, что на 29,24% больше, чем в прошлую субботу, 13 февраля.

В то же время после пятидневного нарастания сегодня, наконец, уменьшилось количество госпитализированных с ковидом и подозрением на него — на 4,2%. Общее число больных на стационарном и амбулаторном лечении в Петербурге сегодня составляет 34 411 человек, что на 14,33% меньше, чем неделю назад.

В Петербурге для пациентов с COVID-19 и пневмонией развернуто 9273 койки. Из них на20 февраля свободны 4066 коек, что составляет 43,8%.

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