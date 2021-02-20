Скопье, , 22:23 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 20 февраля заявил, что существует возможность закупки этой страной российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Вакцина от коронавируса «'Спутник V'» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что вакцина будет «непременно» заказана, если переговоры по части других заказов провалятся и какие-то из них будут аннулированы.

Македонский премьер-министр подчеркнул, что вакцинация — суверенное право каждой страны, и что когда речь идет о здравоохранении, не может быть каких-либо геостратегических или геополитических препятствий для закупок вакцины.

В настоящее время вакцинация в стране проводится в ограниченных масштабах. Ожидается, что в конце февраля в Северную Македонию прибудут 200 тысяч доз вакцины китайской компании Sinofarm.

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