Москва, , 21:58 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 20 февраля выявлено почти 1,4 тысячи носителей коронавирусной инфекции. Такие данные приводятся в информационном бюллетене Министерства обороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 1 395 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, состояние троих инфицированных военнослужащих в настоящее время оценивается как тяжёлое, ещё девять человек находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 106 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 30 371 человека.

Данных о случаях летального исхода среди больных военнослужащих Минобороны в своих информационных бюллетенях не раскрывает.