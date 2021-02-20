Подгорица, , 21:56 — REGNUM В Черногории кампания вакцинации от коронавируса началась с дома престарелых. Подопечный из Дома престарелых Grabovac в Рисане Владимир Ждерич получил первую дозу вакцины от коронавируса.

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Как сообщили объявлено в институте общественного здравоохранения Черногории, команды института и медицинского центра Котора затем передали первую дозу вакцины врачам дома престарелых — Николе Поповичу и Дамиру Адровичу.

Напомним, что первые 2 тысячи доз вакцины Sputnik V были переданы Черногории властями Сербии по согласованию с российскими официальными лицами.