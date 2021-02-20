Москва, , 21:55 — REGNUM Московское «Динамо» приняло на своем поле «Спартак» в рамках 1/8 финала Кубка России. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Даниил Фомин открыл счет на 16-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый удар. В середине второго тайма итоговый счет на табло установил 18-летний форвард «Динамо» Константин Тюкавин, отличившись с передачи польского хавбека Себастьяна Шиманского.

Ранее 20-го февраля тульский «Арсенал» сенсационно обыграл «Зенит» со счетом 2:1. «Динамо», в свой очередь, стало четвертым участником четвертьфинала Кубка России.