ВСУ нарушили запрет на присутствие на участке разведения у Золотого в ЛНР
Луганск, 20 февраля, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Присутствие боевиков ВСУ зафиксировано на участке разведения сил и средств в районе Золотого (ЛНР), сообщили 20 февраля в управлении Народной милиции республики.
Солдаты ВСУ [Ministry of Defense of Ukraineъ
Уточняется, что у Золотого были замечены двое военнослужащих ВСУ из 92-й отдельной механизированной бригады.
Напомним, присутствие военных в районе разведения сил и средств является нарушением рамочного соглашения между Донецком, Луганском и Киевом от сентября 2016 г. Таких участков три: кроме Золотого — ещё Петровское и Станица Луганская.