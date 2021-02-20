Луганск, 20 февраля, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Присутствие боевиков ВСУ зафиксировано на участке разведения сил и средств в районе Золотого (ЛНР), сообщили 20 февраля в управлении Народной милиции республики.

Солдаты ВСУ [Ministry of Defense of Ukraineъ

Уточняется, что у Золотого были замечены двое военнослужащих ВСУ из 92-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, присутствие военных в районе разведения сил и средств является нарушением рамочного соглашения между Донецком, Луганском и Киевом от сентября 2016 г. Таких участков три: кроме Золотого — ещё Петровское и Станица Луганская.