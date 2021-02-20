Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Ракета-носитель Antares американской компании Northrop Grumman успешно вывела на околоземную орбиту грузовой космический корабль Cygnus, сообщает 20 февраля пресс-служба NASA.

Космический грузовик Cygnus направляется к Международной космической станции (МКС).

Запуск состоялся в 20:36 мск с космодрома Уоллопс на одноименном острове у атлантического побережья штата Вирджиния.

На выведение корабля на орбиту потребовалось около девяти минут.

Cygnus должен состыковаться с МКС 22 февраля. Космический грузовик должен быть захвачен дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и подведен к американскому модулю Unity.

Автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен доставить на МКС порядка 3,7 тонн продовольствия, научного оборудования и материалов для проведения экспериментов в условиях невесомости.

Пробыв в составе орбитальной станции около трех месяцев, Cygnus заберет мусор и отходы, отстыкуется, а затем будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.

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