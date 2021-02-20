Скопье, , 21:51 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 20 февраля сообщили о том, что за сутки в результате обследования 3 283 человек в стране выявили 449 носителей коронавируса. Еще 227 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 99 031 случай заражения. 3047 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 10 — за последние сутки. 89 249 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 6 735 человек.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

В среду, 17 февраля, в стране началась вакцинация от COVID-19, однако участие в ней смогут принять только медицинские работники: массовая вакцинация будет невозможна до прибытия в страну 200 тысяч доз вакцины из Китая.

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