По, Франция, , 21:50 — REGNUM Прокуратура По сообщила новые подробности убийства 19 февраля выходцем из Судана начальника центра по приему беженцев в городе, передает Le Figaro.

Про мнению прокуратуры, 38-летний гражданин Судана, прибывший во Францию в 2015 году, не хотел быть депортированным на родину. Его жертва, 46-летний отец двоих детей, скончался от 13 ножевых ранений прямо на рабочем месте.

Прокуратура исключила мотив терроризма, поскольку, как подтвердила пресс-секретарь Сесиль Женсак, у предполагаемого агрессора не было «признаков радикальных взглядов, что позволяет отмести любые террористические намерения».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля во Франции мигрант, прибывший в страну из Судана, убил начальника центра приема беженцев во городе По.

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