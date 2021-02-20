Рим, , 21:51 — REGNUM В субботу, 20 февраля, в результате проведения 306 078 тестов в Италии выявили 14 931 носителей коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, с начала пандемии в стране умерли 95 486 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 251 (днем ранее — на 353).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 795 796.

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