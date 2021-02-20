Приштина, , 21:36 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 20 февраля сообщили, что за сутки в результате исследования 2833 образцов в крае выявили 292 носителя коронавируса. Ещё 556 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 65 982 случая заражения коронавирусом. 57 941 пациент уже здоров. 1571 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 6 470 человек.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 21 декабря 2020 г. заявил, что в настоящее время в стране ведется тщательный контроль за лицами, прибывающими в республику из стран, где был выявлен новый вариант коронавируса, с целью предотвратить его распространение.

С 13 ноября Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час. В настоящее время в «красной зоне» находятся лишь два муниципалитета (из 30).

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